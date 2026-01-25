Aumenta consumo de drogas en jóvenes

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Adriana Urbina Aguilar, advirtió que el consumo de drogas entre jóvenes se ha convertido en un problema de salud pública cada vez más grave, no solo por el incremento de personas que consumen sustancias, sino por los efectos severos que estas provocan.

Urbina Aguilar señaló que el aumento en el consumo está relacionado con diversos factores sociales, económicos y familiares, además de un contexto en el que las juventudes buscan alternativas rápidas para sentirse bien ante entornos que no les resultan satisfactorios.

Indicó que esta situación ha derivado en un segundo problema de gran impacto: el incremento de enfermedades mentales irreversibles asociadas al consumo de drogas. Explicó que algunas sustancias, como el cristal, pueden alterar el sistema nervioso incluso con pocas ocasiones de consumo, generando trastornos severos como esquizofrenia.

La regidora destacó que los daños provocados por estas sustancias pueden ser permanentes, lo que implica tratamientos prolongados, costosos y con una alta carga para las familias y el sistema de salud. Subrayó la urgencia de implementar políticas públicas que atiendan este fenómeno de manera integral, con énfasis en la prevención y la inversión en estrategias claras para reducir el consumo.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer las oportunidades para las nuevas generaciones como una vía para ofrecer alternativas al consumo de drogas, así como a respaldar a las instituciones que trabajan en la atención de las adicciones, mediante una mejor regulación y un mayor apoyo gubernamental.

Finalmente, informó que ya se realizó un recorrido por la red de centros de rehabilitación en el municipio, donde se evaluó la condición de las personas atendidas y se cuenta con un diagnóstico general sobre su estado de salud, cuyos resultados podrían darse a conocer en caso de ser requeridos.