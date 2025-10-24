Aumenta retorno de paisanos a SLP

San Luis Potosí experimenta un incremento en el retorno de mexicanos desde Estados Unidos y en los flujos económicos de remesas, según los datos presentados por el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) ante el Congreso local.

Entre enero y agosto de 2025, la entidad registró 3,463 eventos de devolución de connacionales, un aumento respecto a los 3 mil 127 reportados en el mismo periodo de 2024.

La estadística por sexo muestra una marcada disparidad: 3 mil 256 hombres y 207 mujeres retornaron durante los primeros ocho meses del año. Entre los retornos también destaca la presencia de menores de edad: 136 niñas, niños y adolescentes regresaron al estado, de los cuales 102 viajaban sin acompañamiento adulto.

En cuanto a la distribución geográfica, la capital del estado concentra la mayor parte de los retornos, con 480 casos, seguida de Rioverde con 267 y Matehuala con 154. Otros municipios como Salinas, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez también reportaron repatriaciones, aunque en menor número.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En materia económica, el estado recibió 967.5 millones de dólares en remesas durante el primer semestre de 2025, cifra ligeramente inferior a los 981.3 millones del mismo periodo de 2024. La capital potosina lideró la recepción con 209.1 millones, seguida de Rioverde con 171.2 millones y Salinas con 89 millones.

Para atender a los mexicanos en retorno, el IMEI mantiene programas como “Paisano Potosino en Casa”.

y coordina acciones con 59 enlaces municipales de migración, además de colaborar con la Cancillería Mexicana, enfocándose en consulados ubicados en Texas, California, Illinois, Georgia y Arizona, estados con alta concentración de potosinos.

Recientemente, el Congreso local reformó el artículo 154 de la Ley del Registro Civil, lo que permite registrar a hijos de mexicanos nacidos en el extranjero sin necesidad de presentar actas apostilladas o legalizadas, simplificando la acreditación de nacionalidad.