Aumentan 380% las multas vs. negocios

Durante el primer semestre de 2025, el Ayuntamiento de San Luis Potosí registró un incremento cercano al 400 % en las multas y sanciones al Reglamento de Comercio respecto al mismo periodo de 2024, según datos de la Plataforma Estatal de Transparencia (PET).

De acuerdo con el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, los sujetos obligados deben publicar mensualmente los ingresos recibidos por cualquier concepto.

Entre enero y junio de 2025, el municipio reportó 540 multas por infracciones al reglamento de actividades comerciales y al propio Reglamento de Comercio, resultado de operativos de inspección.

En el mismo lapso de 2024, apenas se registraron 112 faltas, es decir, 428 menos, lo que representa un aumento del 382 %.

En términos económicos, este año el Ayuntamiento ha recaudado 5 millones 160 mil 636 pesos por multas e infracciones, frente a los 483 mil 721 pesos del primer semestre de 2024.

