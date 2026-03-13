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Aumentan penas por abigeato en SLP

Incluyen criaderos avícolas como ganado.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 04:52 p.m.
A
Aumentan penas por abigeato en SLP

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma diversos artículos del Código Penal de San Luis Potosí para incrementar las sanciones por el delito de abigeato e incluir a los criaderos avícolas dentro del concepto de ganado.

La presidenta de la comisión, Leticia Vázquez Hernández, explicó que la reforma —propuesta por la diputada Roxanna Hernández Ramírez— busca fortalecer la protección a productores ganaderos y avícolas frente al robo de animales.

Con los cambios, la pena por abigeato aumentaría de cuatro a diez años de prisión, además de una multa de 400 a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El dictamen también establece sanciones para servidores públicos que intervengan o faciliten este tipo de delitos, quienes podrían enfrentar penas de cuatro a diez años de prisión, multas económicas e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.

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Asimismo, se contempla castigar a quienes adquieran, transporten, oculten o comercialicen ganado, pieles, carnes u otros productos derivados, sin verificar su procedencia legal.

La reforma plantea modificaciones a los artículos 237, 240, 240 Bis y 242, además de la adición del artículo 241 Bis del Código Penal estatal.

El dictamen aprobado en comisión será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.

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