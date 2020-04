Aún activo, incendio forestal en El Naranjo

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) al momento lleva liquidados 31 incendios, sin embargo, aún continúa activo uno en el municipio de El Naranjo.

El suplente legal de Conafor, Teodoro Morales Organista, indicó que por la tarde noche del miércoles se reportaba un 95 de control, y el fuego podría quedar liquidado en el transcurso de este día ya que solo estaban quemándose pocas palmas y árboles.

Señaló que se lograron apagar los otros dos incendios recientes, debido a que se contó con el apoyo de equipo aéreo y por la tarde-noche comenzó a lloviznar.

Puntualizó que solamente durante el domingo, se registraron 13 incendios forestales; situación por la que han mantenido comunicación con las autoridades ejidales para que hagan conciencia y eviten realizar quemas de desechos agrícolas.

Dijo que en conjunto con la SEDARH exhortan a los municipios cañeros, a que no realicen la quema de paja de la caña, y aunque ya se les entregó la normatividad se les pide a los presidentes municipales a que no autoricen quemas, si no existen las condiciones.

Morales Organista, detalló que las sanciones a quienes ocasionan esos incendios pueden ir desde las sanciones económicas hasta cinco años de prisión, lo anterior de acuerdo a lo estipulado por el Código penal del estado en su Artículo 297.- Se impondrá de dos a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización, a quien ilícitamente ocasione uno o más incendios que dañen un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado.