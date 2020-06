Aún con encierro, se merma salud de potosinos

Además de fastidio y crisis nerviosas, entre el 22 de marzo al 30 de mayo pasado, es decir, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, se diagnosticaron o reportaron nuevos casos de diversas afectaciones en la población de San Luis Potosí, que van desde heridas por arma de fuego y punzocortante a detección de personas deprimidas, según cifras oficiales.

Según datos de la Dirección General de Epidemiologia (DGE) de la Secretaría de Salud federal (SSA), en el citado período se contabilizaron 40 asuntos de violencia intrafamiliar, la mayoría de las personas afectadas son mujeres.

En ese mismo tenor del uso de la violencia, las autoridades sanitarias registraron 230 ciudadanos afectados por lesiones generadas por arma de fuego y punzocortante. A diferencia del párrafo anterior, los más afectados fueron los varones.

De acuerdo con estimaciones de psicólogos, psiquiatras, las autoridades sanitarias del Estado y la federación, así como la Organización Mundial de la Salud (OMS), previo a la pandemia del nuevo coronavirus, se daría el incremento de cuadros depresivos entre la sociedad.

Tal previsión fue atinada en territorio potosino, pues según información de la DGE, se confirmaron 257 casos nuevos de personas con depresión, la mayoría en mujeres. Psicólogas consultadas aducen que la tendencia hacia las mujeres se debe a que los hombres tienden a no expresar sus emociones, por lo tanto, no hay registro y no acuden a recibir atención.

La numeraria de la DGE, reveló la detección de 2 mil 224 personas más con obesidad, que es uno de los factores de riesgo para presentar complicaciones en caso de resultar positivo a la COVID-19, presentar un cuadro grave y requerir hospitalización.