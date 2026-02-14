"Aún falta tiempo", dice JGTS sobre su "destape"
Me siento muy contento donde actualmente estoy, señaló
Ante el "destape" como uno de los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de la entidad en el 2027, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Estado, declaró que ahora se encuentra concentrado en la responsabilidad asumida desde septiembre del 2021.
"La verdad, es que estoy muy contento donde actualmente estoy. Disfruto ser el secretario general de gobierno, agradezco todos los días al gobernador continuar en este encargo", comentó.
El funcionario estatal dijo que, derivado del contexto actual, todavía falta tiempo para que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) determine quién encabezará la postulación, por ende, es momento de concentrarse en la política interna del estado.
"Por supuesto que es una distinción que el señor gobernador y mi amigo el senador (Manuel) Velasco, pues hayan hecho ese pronunciamiento. Cualquiera que esté en esta actividad se sentiría afortunado como lo siento yo", remató el funcionario.
Mientras el PVEM ya destapó públicamente a Torres Sánchez, Juan Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal verde y senadora Ruth Miriam González Silva, los demás partidos como Acción Nacional (PAN) o Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) todavía no exponen a sus perfiles inminentes.
