Aún ignora Congreso qué fue lo que reprobó la SCJN de Ley Electoral

El Congreso del Estado aún desconoce los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para la declaratoria de invalidez de 12 porciones de igual número de artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, informó el diputado Edmundo Torrescano Medina.

Tal y como lo informó la SCJN, no se afectará el próximo proceso electoral, ya que la ley continuará vigente para las elecciones de 2024, pero después el Congreso del Estado tendrá 12 meses para consultar los artículos relacionados con personas con discapacidad e indígenas, lo cual será heredado a la próxima legislatura, reconoció.

Edmundo Torrescano explicó que la SCJN declaró invalidas 12 porciones de diferentes artículos por dos acciones de inconstitucionalidad, una de Conciencia Popular y otra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de esta última aseguró que se atendieron sus inconformidades.

Reiteró que desconocen qué parte de la consulta no le gustó o no validaron en la SCJN, “nosotros en todas las consultas tuvimos intérpretes y no sé si en las constancias no lo advirtieron, entonces después de las elecciones de 2024, se le dará al Congreso un plazo de 12 meses para hacer una nueva consulta”.

Recordó que, esta nueva Ley Electoral era precisamente para dar cumplimiento a una sentencia de la SCJN, sin embargo, estas porciones se acatarán en las elecciones del próximo año, por lo que en las casillas se tendrán mamparas bajas para las personas que vayan en sillas de ruedas, boletas en Braille, entre otras acciones afirmativas para personas con discapacidad y los pueblos y comunidades indígenas.