Aún no hay daños por lluvias, dice titular de PC

Las lluvias en la capital potosina han dejado saldo blanco, señaló el director de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello.

Rechazó que al momento se tenga registro de bardas o árboles caídos en la capital potosina a raíz de las precipitaciones pluviales, sin embargo, su área se mantiene en alerta ante cualquier contingencia que pueda presentarse.

"No tenemos reporte de daños por lluvias, han sido en momentos constantes y en otros un poco más fuertes en algunas zonas, pero no tuvimos reportes de daños hasta ahorita", manifestó.

Explicó que tan sólo el miércoles se registró la volcadura de una unidad a causa del piso húmedo, sin embargo, al momento no se registran situaciones mayores.

"Estuvimos monitoreando durante las lluvias y no hubo ninguna irregularidad, pues los colectores sirvieron muy bien y los cárcamos no se ocuparon ni se llenaron, entonces la lluvia estuvo fluida pero no hubo precipitaciones fuertes, hasta el momento no tenemos ningún reporte", manifestó.

Agregó que para las siguientes horas se esperan algunas precipitaciones pluviales en algunas zonas de la ciudad, sin embargo, estas serán leves.