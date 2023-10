Valoran trasladar inversión para San Miguelito a otra parte

El Gobierno del Estado logró revocar la primera suspensión de las obras del barrio de San Miguelito y con ello reactivarlas, sin embargo, dos horas después fue notificado de un nuevo amparo que impedía parcialmente los trabajos. Así, se valorará trasladar la inversión a otra parte del estado.

Así lo declaró que José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, quien reclamó que quienes buscan frenar el desarrollo “que piensen en la gente, en las miles de persona que viven en San Miguelito”.

El funcionario estatal aseguró que el Gobierno del Estado atenderá los aspectos legales requeridos por los juzgados federales de “forma puntual”. “Tenemos registrados esos dos (amparos) que han estado suspendiendo la continuación de las obras”, agregó.

Matizó que derivado de la instrucción del Juzgado de Distrito que concedió la más reciente suspensión provisional, la constructora contratada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) no puede intervenir para realizar algún movimiento.

“Nosotros no venimos a generar agravio a los potosinos. Los actos de gobierno no están para eso; el gobernador, ni su gabinete están para agraviar a los potosinos y si insisten en aquellos promotores u orquestadores de los amparos en que se nos etiquete de esa forma, nosotros no nos vamos a pelear”, remató.