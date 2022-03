Aunque desaparezca RSP no migraré a otro partido: Gabriela Martínez

"Ni lo he pensado, porque no va a pasar", dijo Gabriela Martínez Lárraga, diputada de Redes Sociales Progresistas (RSP), al ser cuestionada sobre si ha pensado migrar a otro instituto político, en caso de confirmarse la pérdida de registro estatal de su fuerza política.



En enero pasado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) negó el registro a RSP como partido político local, acuerdo que validó el Tribunal Electoral del Estado. Derivado de ello, el instituto político impugnó la decisión ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A pregunta expresa sobre si no le ha generado tentación adherirse a Movimiento Ciudadano, respondió que no, dado que trabaja de otra manera, es decir, con la gente "no con figuras políticas", complementó.

La legisladora sostuvo que la "prueba viviente" de que el RSP cumplió con los requisitos previstos en la Ley Electoral del Estado, es ella, al haber alcanzado una diputación de representación proporcional, debido al número de votos obtenidos en la elección del 2021.

Opinó que es una incongruencia la decisión de las autoridades electorales locales, porque no se puede dejar en la indefensión los derechos electorales de más de 100 personas que favorecieron a Redes Sociales.

"El partido está impugnando (la pérdida de) el registro. Ahorita van a los tribunales, pero realmente cumplimos con todo. Sabemos que, en las salas se va a resolver (a nuestro favor). Cumplimos con todos los requisitos. Nosotros seguimos trabajando", declaró.