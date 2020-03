Ausentismo en escuelas de SLP por temor a coronavirus

Mientras en decenas de escuelas gubernamentales de la capital se reporta ausentismo de escolares, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), reiteró que el último día de clases es el próximo viernes 20 de marzo, medida establecida para evitar contagios de la enfermedad COVID-19.

La dependencia estatal precisó que los citados días se realizará un plan de actividades escolares o tareas no presenciales por cada docente, que realizará el alumnado durante el periodo de suspensión del 23 de marzo al 17 de abril, reanudándose las clases el 20 de abril próximo.

Detalló que, en el referido periodo de aislamiento, docentes, personal de apoyo y los Comités de Salud de cada escuela, establecerán canales de comunicación acordes con sus posibilidades y contexto, "a los que deberán permanecer atentos en el periodo de aisalmiento".

No obstante, aclaró que habrá flexibilidad con los complejos educativos que hayan cumplido con este y otros puntos, por lo tanto, podrán suspender actividades antes del 20 de marzo próximo.

De acuerdo con padres y madres de familia consultados, si bien hay baja presencia de alumnos, ésta no solo es porque todos esos alumnos presenten síntomas de enfermedad respiratoria, sino debido a que algunos tutores decidieron ya no llevarlos.

Indicaron que los directivos y docentes atienden las recomendaciones, es decir, a la entrada verifican la temperatura con un termómetro, colocan gel antibacterial en las manos de los estudiantes, retorno de niños enfermos y limpieza en superficies de la escuela.

"Yo ya no la llevé desde el martes. La maestra no está enviando tareas y las actividades que están realizando en clase durante el día. La maestra enviará todo para que los alumnos no se atrasen", comentó Martha Lara, madre de familia.