Autismo en SLP: sin centros especializados

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la atención educativa para niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en San Luis Potosí se concentra en la red de educación especial integrada por 98 espacios públicos, conformados por 43 Centros de Atención Múltiple (CAM) y 55 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

De acuerdo con la estructura del sistema educativo, los CAM son planteles escolarizados que brindan atención directa a estudiantes con distintas condiciones de discapacidad, incluido el autismo. Por su parte, las USAER operan como equipos de apoyo que intervienen en escuelas regulares, donde se encuentra incorporado el alumnado con TEA.

Estos espacios no están diseñados exclusivamente para autismo, sino que atienden a población con diversas necesidades educativas, entre ellas discapacidad intelectual, motriz, auditiva y trastornos del desarrollo.

Atención complementaria y cifras oficiales

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Además de esta red, en la entidad operan algunos centros de atención especializada en autismo fuera del sistema escolar tradicional, como espacios municipales, áreas del sistema DIF y asociaciones civiles, que ofrecen servicios complementarios como diagnóstico, terapias y acompañamiento.

En cuanto a la dimensión de la población atendida, registros oficiales refieren alrededor de mil 600 personas con autismo en San Luis Potosí, mientras que otras instancias como el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) han documentado la emisión de más de 2 mil certificados de discapacidad relacionados con esta condición, lo que refleja la presencia de este grupo dentro del sistema de atención.