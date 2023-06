Autodefensas infringirían la ley y se les arrestaría: SSPC

A pesar del reiterado llamado de un grupo de cañeros en El Naranjo para armarse y conformar una autodefensa ante el asedio y extorsiones por grupos del crimen organizado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guzmar Ángel González Castillo aseguró que en caso de que se concretara infringirían la ley.

Indicó que las autodefensas están justificadas cuando no existe ningún tipo de autoridad, sin embargo, aseguró que en San Luis Potosí y específicamente en la región, se ha reforzado la vigilancia con resultados, por medio de la detención de presuntos delincuentes con drogas y armas.

"Nosotros incrementamos la presencia en ese municipio, ustedes lo saben, cada vez que tenemos eventos relevantes inmediatamente cambiamos nuestro dispositivo, también ahí nos está apoyando el Ejército mexicano".

Agregó que la creación y operación de este tipo de grupos se sancionará conforme a la ley, pues implicaría diversas violaciones, tales como la portación de armas, así como detenciones de personas, ya que no cuentan con funciones de autoridad: "está muy alejado de la realidad".

Por su parte, Miguel Gallegos, vocero de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, reiteró que en la entidad potosina no se permitirá la conformación de autodefensas, "no existe una figura legal para formar este tipo de grupos de reacción o de prevención, no es una alternativa que se ve viable".

Resaltó que, en caso de detectar la formación de este tipo de grupos, podrían ser detenidos e incluso tener consecuencias legales.

En este sentido, recordó que actualmente existen grupos de "Fuerzas Rurales", conformadas por habitantes de los diversos municipios de la Huasteca, los cuales sí tienen autorización de actuar como primeros respondientes en hechos de violencia.

Detalló que las Fuerzas Rurales son capacitadas por el Ejército mexicano, a las cuales también se les proporcionan armas y equipamiento.