Autoridades municipales controlan incendio y basura en El Charquillo

Autoridades municipales realizaron una visita de inspección en un predio ubicado en Camino Real a Pinos, en la colonia El Charquillo del Saucito, en la zona norte de la ciudad, tras denuncias de vecinos del fraccionamiento Arboledas por la presunta acumulación de residuos y la presencia de un incendio, la intervención se llevó a cabo este sábado 18 de abril.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información que proporcionó el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, quien además coordinó personalmente las acciones en el sitio, durante el recorrido se detectó la presencia de residuos sólidos urbanos acumulados desde tiempo atrás, así como evidencia de un incendio ocurrido semanas previas.

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¿Cómo ocurrió la intervención municipal?

Aunque no se observaron grandes volúmenes recientes de desechos, se confirmó la persistencia de combustión interna en el montículo, lo que representaba un riesgo ambiental, con una permanente cortina de humo y malos olores que afectaban la salud de los habitantes cercanos.

Ante esta situación, personal de la Dirección de Ecología y de Protección Civil Municipal se hizo cargo de las tareas para sofocar el incendio mediante el uso de pipas de agua, además de implementar acciones inmediatas para atender el problema de acumulación de residuos sólidos y basura en el sitio, a fin de evitar una posible reactivación del fuego.

Asimismo, se establecieron acuerdos con los responsables del predio para realizar la limpieza integral del área, el confinamiento adecuado de los residuos y la remediación ambiental del espacio afectado. También se informó que el próximo viernes se llevará a cabo una jornada de Ecología Táctica, que incluirá labores de saneamiento, mitigación de impactos ambientales y reforestación, con el objetivo de recuperar el área y prevenir futuras contingencias.