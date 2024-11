Autoriza Congreso venta de palcos de la Arena

El Congreso del Estado aprobó por mayoría la autorización al Gobierno del Estado para la transmisión temporal de los derechos de acceso y uso de los palcos de la Arena Potosí.

El dictamen fue votado en contra por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, aunque no expusieron sus motivos en tribuna, mientras que las demás bancadas votaron a favor.

En el debate, el diputado Luis Fernando Gámez Macías del PVEM, señaló a los diputados que votaron en contra y en abstención en la discusión del dictamen en comisiones. Afirmó que la transmisión de derechos de uso de los palcos promueve las inversiones en el estado.

"Para los que andan por ahí nerviosos y votaron a en contra o se abstuvieron, quiero decirles que no hay una venta como tal, es únicamente la renta de la utilización del espacio y en todo momento el edificio será seguirá siendo propiedad del ejecutivo estatal", declaró en tribuna.

Le respondió la diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres, quien votó en abstención en la discusión comisiones, pidiendo respeto a su decisión.

"No es que seamos tibios los que nos abstuvimos, es que hubo detalles que se hicieron saber de forma personal para no exhibir, pero te pediría el respeto que merezco y que si mi participación es en abstención o en contra, no es a tu consideración", aseveró.

Anunció que en esta ocasión, por reciprocidad con las bancadas del PVEM y PT que han apoyado las reformas constitucionales, el voto de Morena sería a favor, remarcando que su partido observa otras acciones prioritarias para el estado.

También solicitó que el recinto no sólo sea usado para espectáculos, sino también para promover el trabajo de comerciantes y artesanos con ferias y exposiciones.