Autos eléctricos "Made in USA" reducirá empleo

San Luis Potosí estaría ente los estados afectados por el plan Biden de premiar con créditos fiscales a los compradores de autos eléctricos fabricados en Estados Unidos y con un 50% de piezas también "Made in USA".

La ahora iniciativa afectará a 1 millón de trabajadores de la industria automotriz, porque aunque se prevé que se haga efectiva hasta el 2027, se fomenta que las empresas se establezcan en Estados Unidos.

Acompañada de los secretarios de Economía de San Luis Potosí, Nuevo León, Morelos, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila, Tatiana Clouthier anunció castigos arancelarios a los Estados Unidos si se aprueba en aquel país el plan de créditos fiscales del presiden Joe Biden para coches eléctricos armados allá.

La Secretaría de Economía calcula que esta iniciativa "incrementaría de manera exorbitada" la migración hacia Estados Unidos por una eventual pérdida de empleos del sector automotor en México.

La secretaria de Economía federal advirtió que el gobierno mexicano tomará "todo tipo de represalias", incluyendo aranceles, si la propuesta, que forma parte del Build Back Better Act de Biden recibe luz verde en el Congreso

"En caso de que la propuesta se apruebe y se instrumenten los créditos fiscales, México recurrirá a los instrumentos legales que tiene a su disposición para hacer valer nuestros derechos", advirtió en rueda de prensa.

El Senado de Estados Unidos debatirá el próximo 13 de diciembre una propuesta de créditos fiscales de hasta 12.500 dólares para vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos.

"Esta propuesta sería discriminatoria de las exportaciones mexicanas de vehículos eléctricos y nos pondría en desventaja ante los vehículos producidos en Estados Unidos", aseguró Clouthier.

"No se vale que estemos jugando a que somos socios cuando me conviene y cuando no, te aplico la vía de lo oscuro", criticó.

La industria automotriz representa el 4% del PIB mexicano, el 25% de las exportaciones y cuenta con un millón de empleos directos en México.

Porque el tipo de crédito fiscal de 13 mil dólares se condiciona a que el auto contenga 50% de contenido doméstico y que se ensamble en Estados Unidos (Con información de Efe y El Universal).