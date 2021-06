Autos oficiales deberán ser resguardados

El Oficial Mayor del Ayuntamiento de Soledad, Noé Lara Enríquez indicó que para el día de la jornada electoral y como cualquier otro día, los trabajadores municipales tienen la indicación de que al termino de sus actividades todos los vehículos deberán resguardarse, a excepción de las áreas de Seguridad Pública, y Protección Civil que por su función tienen que estar en operación.

Precisó que el próximo 6 de junio los vehículos que no pertenecen a las áreas antes mencionadas no pueden andar circulando si no tienen una actividad específica, de lo contrario se les aplicará la sanción que por ley corresponda.