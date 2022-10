Avala Segob estrategia de seguridad en San Luis P.

En su visita a San Luis Potosí para encabezar el diálogo con el Poder Legislativo local en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad, el titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno de México, Adán Augusto López Hernández, respaldó la estrategia para lograr la paz y la tranquilidad, emprendida por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Reconoció al mandatario estatal como un profesional, trabajador, dedicado, comprometido, honesto y joven.

“Quiero hacerle un reconocimiento porque le costó mucho llegar al cargo de Gobernador, no porque no hubiese tenido en su momento el respaldo popular, le costó mucho porque en este oficio existen adversarios que a toda costa tratan de manchar el nombre de quienes, aun siendo sus adversarios políticos, pues no quieren reconocer al respaldo popular.

“Y yo no tengo ninguna duda que todo ese desierto por el que el gobernador atravesó lo hizo más fuerte y lo hizo más comprometido con el pueblo de San Luis Potosí y estoy seguro de que va a ser un gran gobernador”, agregó el titular de Gobernación.

Dijo que San Luis Potosí, en poco tiempo es un referente nacional, porque los delitos disminuyeron, puso de ejemplo el homicidio doloso, que, en este mes, que aún no termina, trae una reducción de más del 30 por ciento, y que consideró, se promediará al fin de año alrededor del 28 por ciento de reducción, además de destacar que se ha descendido también el robo a casa habitación, a transeúnte, con violencia y el secuestro que va también a la baja.