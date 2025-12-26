La reforma electoral conocida como "Ley Gobernadora" quedó formalmente validada en San Luis Potosí, luego de que 34 ayuntamientos del estado avalaron los cambios constitucionales que obligan a los partidos políticos a postular únicamente mujeres como candidatas a la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

La declaratoria de validez se realizó durante una sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, al confirmarse que se superó el número mínimo de municipios requerido para que las modificaciones puedan ser promulgadas. Con ello, quedó establecido que en la próxima elección estatal no podrán registrarse candidaturas masculinas para el Ejecutivo.

Estas modificaciones fueron aprobadas inicialmente el 14 de diciembre, cuando el Pleno del Congreso local avaló por mayoría de votos el decreto que reforma disposiciones de la Constitución Política del Estado y de la Ley Electoral, incorporando criterios específicos de paridad de género para la elección de la gubernatura.

Durante la sesión legislativa, la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Sara Rocha Medina, dio a conocer que 34 municipios enviaron sus actas de cabildo en respaldo a la reforma constitucional, mientras que 25 ayuntamientos quedaron pendientes. No se registró ningún ayuntamiento en contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Avalan mayoría de municipios "Ley gobernadora" y queda firme; el decreto que será promulgado reforma disposiciones de la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral de #SLP... pic.twitter.com/zkf9TOfbn3 — Pulso Online (@pulso_mx) December 26, 2025

Los municipios que avalaron las reformas son Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Real de Catorce, Cedral, Cerritos, Charcas, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coxcatlán, El Naranjo, Guadalcázar, Lagunillas, Matlapa, Moctezuma, Rayón, Rioverde, Salinas, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, San Martín Chalchicuautla, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tampamolón Corona, Venado, Villa de Pozos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Xilitla.

La reforma requería la aprobación de al menos 30 de los 59 ayuntamientos del estado para poder ser promulgada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, momento en el que entrará en vigor en todo el territorio potosino.