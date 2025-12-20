logo pulso
En lo "oscurito", avanza el aval a "Ley Gobernadora" en cabildos

La capital, Soledad, Villa de Pozos y Rioverde ya aprobaron la minuta enviada por Congreso para sus afectos constitucionales

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 20, 2025 12:54 p.m.
A
En Rioverde, la minuta fue avalada por la mayoría de los regidores durante una sesión de Cabildo de ayer/Foto: Pulso

En Rioverde, la minuta fue avalada por la mayoría de los regidores durante una sesión de Cabildo de ayer/Foto: Pulso

Con aprobaciones rápidas y con escasa información pública, algunos ayuntamientos del estado han comenzado a avalar en sesiones de Cabildo la denominada "Ley Gobernadora". La opacidad en la difusión de los documentos y en la convocatoria a medios de comunicación ha sido una constante en varios municipios.

En el caso del Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, del PRI-PAN, el viernes por la tarde se realizaron una sesión ordinaria y una extraordinaria de Cabildo, siendo en esta última donde se aprobó la minuta.

Sin embargo, en los boletines emitidos por el área de Comunicación Social no se hace referencia alguna a dicha aprobación, además de que, a diferencia de otros temas, no se convocó a la prensa para dar cobertura a la sesión.

En Soledad de Graciano Sánchez, el Ayuntamiento presidido por Juan Manuel Navarro, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobó la minuta el jueves 18 de diciembre por mayoría, con tres inasistencias correspondientes a regidores de Morena, Movimiento Ciudadano y PAN.

Además, se registró la abstención del regidor José Luis Campos, de Morena, y el voto en contra de la regidora Dulce Bianey Delgado Galván, también de Morena, quien cuestionó la legalidad del procedimiento al señalar que el documento enviado por el Congreso carecía de sello, membrete y firma, además de advertir que el Congreso no es competente para reconocer faltas administrativas, facultad que corresponde al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

La alcaldía de Villa de Pozos/Foto: Alberto Martínez/Pulso 

Ese mismo jueves 18, el nuevo Concejo Municipal de Villa de Pozos, encabezado por la diputada con licencia Patricia Aradillas, del PVEM, también aprobó la minuta por mayoría. Entre los votos a favor se encuentra el de Sebastián Galindo Arriaga, hijo del alcalde de la capital, así como el de la senadora suplente del PAN, Estela Arriaga.

En tanto, en Rioverde, la minuta fue avalada por la mayoría de los regidores durante una sesión de Cabildo de ayer, encabezada por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, también del PVEM.

Cabe recordar que el Congreso del Estado aprobó recientemente la llamada "Ley Gobernadora", una reforma electoral que, en sus transitorios, obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres para la gubernatura en el proceso de 2027.

No obstante, para su entrada en vigor, la reforma debe ser aprobada por al menos 30 de los 59 ayuntamientos del estado, requisito necesario para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado, momento en el que tendrá vigencia en todo el territorio potosino.

En lo "oscurito", avanza el aval a "Ley Gobernadora" en cabildos

