Avanza 43% construcción del mega puente en Circuito Potosí
La obra a doble altura busca mejorar traslados en la zona metropolitana
La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que el proyecto del mega puente vehicular en Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas registra un avance de más del 43 por ciento.
De acuerdo con el comunicado de la dependencia, la obra contempla una estructura a doble altura, que cruzará el puente ya existente sobre el bulevar Valle de los Fantasmas.
La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, señaló que el objetivo es disminuir los tiempos de traslado en este punto de la zona metropolitana.
La Seduvop añadió que el proyecto incluye la renovación del alumbrado público y señalamientos viales, con el fin de garantizar la funcionalidad de esta infraestructura que conectará a habitantes de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
