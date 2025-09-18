Multa INE a Ruiz Contreras por irregularidades en gastos de campaña

Si bien, falta la decisión de la última instancia de la cadena impugnativa, José Luis Ruiz Contreras, excandidato a la magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) deberá pagar una multa por 26 mil 474.76 pesos, impuesta por el Consejo General del INE.

Así lo resolvió la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJF), al valorar el recurso de apelación dentro del expediente SM-RAP-72/2025, interpuesto por el también exfiscal general en contra del resolutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El cuerpo colegiado no entró al fondo de la discusión desechando la impugnación, porque carecía de firma autógrafa o electrónica, al haberse presentado por correo electrónico y no a través del juicio en línea.

El dictamen consolidado y la resolución INE/CG977/2025 sancionó a Ruiz Contreras por irregularidades encontradas en la revisión de su informe único de gastos de campaña, como candidato a magistrado.

Aunque inicialmente la cantidad de la sanción económica se definió en 30 mil 434.66 pesos, al final se redujo a 26 mil 474.76 pesos después de analizar los ingresos y la capacidad económica del otrora candidato.