Avanza análisis para endurecer penas por maltrato animal

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado avanza en el análisis de una iniciativa que busca endurecer las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.

La presidenta de la comisión, María Leticia Vázquez Hernández, sostuvo una reunión con representantes de colectivos protectores de animales para revisar los avances de la propuesta de reforma al Código Penal del Estado, conocida como "Ley Hope".

En el encuentro participaron también el diputado Luis Felipe Castro Barrón y representantes de organizaciones como Huella Amiga y Perros Extraviados en Situación Crítica, quienes dieron seguimiento al proceso legislativo.

De acuerdo con la legisladora, la iniciativa contempla tres ejes principales: el análisis sobre la no prescripción del delito, el incremento de penas y sanciones, y la incorporación de agravantes en casos de crueldad.

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Sobre la no prescripción, señaló que su inclusión es complicada por razones jurídicas, ya que ninguna entidad del país contempla actualmente esa figura para este delito.

Respecto al aumento de penas, explicó que, de acuerdo con la opinión de la Fiscalía General del Estado, podría plantearse la aplicación de sanciones alternativas, como ocurre en otras entidades.

En cuanto a los agravantes, se analiza incluir situaciones como prolongar la agonía del animal, utilizar métodos crueles o actos de sadismo, difundir imágenes del maltrato o la participación de servidores públicos.

Los colectivos recordaron que en abril se cumplirá un año del caso de la perrita Hope (Greta), víctima de crueldad extrema, hecho que impulsó la iniciativa para reforzar la legislación en la materia.

La propuesta continúa en proceso de análisis dentro de la comisión, con la participación de autoridades e integrantes de organizaciones civiles.