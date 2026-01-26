Avanza autopista San Luis–Matehuala

La nueva autopista San Luis–Matehuala registra avances con la ejecución simultánea de tres entronques estratégicos, informó la Junta Estatal de Caminos (JEC), como parte del proyecto carretero que busca mejorar la conectividad del estado.

El titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, detalló que los trabajos se concentran en los entronques de Villa de Arista, El Peyote —donde ya concluyó la primera etapa— y en el acceso a Matehuala. Las labores incluyen zapatas, pilotes, excavaciones, despalmes, colado de estructuras y el trazo de gazas de acceso, particularmente en Matehuala, para enlazar con la cabecera municipal y el libramiento.

La vía tendrá 118 kilómetros y será una autopista de cuota tipo A4, planteada como alternativa a la carretera 57 para reducir tiempos de traslado y facilitar el tránsito local y de largo itinerario.

Autoridades estatales señalaron que el proyecto responde a una demanda de décadas, con impacto previsto en movilidad, logística y desarrollo regional.

