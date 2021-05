Avanza en comisiones terna para elegir al fiscal anticorrupción

En reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia se aprobó por mayoría el dictamen que valida la terna para el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, en virtud de que los perfiles cumplen con los requisitos legales.

La diputada Beatriz Benavente Rodríguez, presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que, en la reunión de trabajo, se dejó claramente establecido que éste es un trámite que obliga la ley, para estar en tiempo de cumplir con los 30 días hábiles marcados por la misma.

La terna propuesta por el Ejecutivo del Estado está integrada por los ciudadanos: Claudia Hernández Ibarra, Jorge Eduardo Ríos Betancourt, y Felipe Aurelio Torres Zúñiga.

"Las comisiones unidas de Gobernación y Justicia dejamos establecido y claro que el asunto tiene que ver con un trámite que nos obliga la ley a darle, los tres perfiles que mandaron cumplen con los requisitos de ley y cualquier otra observación, cualquier otra consideración se tendrá que desahogar en la sesión del pleno donde se someta a votación la terna que se estará presentando".

Indicó que la ley únicamente permite a las comisiones darle trámite para que sea el pleno quien resuelva, ya que de no hacerlo, los legisladores incurren en responsabilidades, por no atender el tema en tiempo y forma.

"La ley nos obliga a darle tramite y darle tramite no quiere decir que convalidemos, si hubiéramos encontrado que no cumplen con los requisitos entonces tendríamos elementos para mandar un dictamen en contra de las propuestas, pero al no haberlo, nosotros lo mandamos y el pleno, insisto es quien al final decide; al final esto es una votación de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los presentes y ahí es donde se tiene que definir el asunto".

Destacó que este tema es muy importante para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, "y que se aplique la ley a los funcionarios que cometen algún tipo de malos manejos, algún tipo de delitos".