Avanza en Congreso iniciativa para perseguir de oficio e inhabilitar a funcionarios y maestros acosadores

Por unanimidad, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, aprobó el dictamen para reformar el Artículo 182 del Código Penal del Estado, promovido por Cándido Ochoa Rojas, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a fin de seguir de oficio el acoso y hostigamiento sexual en cualquier caso, y se establezca inhabilitación cuando quien lo cometa sea funcionario público o de un docente.

En la lectura de la moción para modificar el Artículo 182 párrafo segundo y tercero del Código Penal del Estado, se detalló que los servidores públicos que cometan tales delitos, además de la sanción privativa de la libertad y pecuniaria que se les llegase a imponer, también debe ser aplicable y procedente la inhabilitación.

Al solicitar una opinión al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), éste consideró factible la iniciativa, toda vez se garantizaría el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio público y, que ya existen varios estados donde se establecen dichos ilícitos.

Durante la sesión virtual, los congresistas avalaron el planteamiento y expresaron diversos señalamientos a favor de la misma, por ejemplo, situaciones que en la actualidad afectan a las mujeres.

Al respecto, Edgardo Contreras Hernández, diputado del PVEM, refirió que la problemática en las diversas Facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde alumnas han denunciado a docentes, mediante la colocación de pancartas y otras manifestaciones.

"Se han fijado cómo está el tema en la propia Universidad catedráticos que se aprovechan de su posición para estar acosando muchachitas... y no son escuchadas, ahí van a pegar fotos y los nombres de los acosadores".

"Jamás se iba a tocar a un catedrático porque pues era la impunidad que existía con las viejas prácticas y hoy que estamos de cara a un nuevo milenio, con la digitalización, con el WhatsApp donde ya no hay secretos, o creo que viene abonar mucho, porque precisamente el tipo penal es muy específico también para los docentes: a quien se aproveche de su encargo para acosar o fastidiar, lacerar a una dama. Hacen falta estas reformas", sostuvo.

Consideró en que se trata de una buena iniciativa para proteger a las nuevas generaciones.

Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recordó el comentario de una maestra de Contaduría y Administración de la UASLP hacia un alumno, por no acceder a clase virtual en un lugar "´digno´".

Enfatizó que la profesora se disculpó y se le suspendió. "Fue una imprudencia y totalmente condenable pero me parece que no era para tanto, con un 'discúlpeme usted' y corregir su actitud habría sido suficiente, ¿cuántos acosadores no han sido ya hoy perfectamente señalados por las alumnas y así siguen?. No pasa nada".

A su vez, Paola Arreola Nieto, diputada del Partido del Trabajo (PT), rememoró la importancia de la misma, pues un diputado de la actual legislatura está denunciado por ese motivo –Mario Lárraga Delgado del Partido Encuentro Solidario (PES), denunciado por Arreola Nieto en meses anteriores-.