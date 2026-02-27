Avanza extinción del organismo de agua en Rayón

En San Luis Potosí no existe un procedimiento definido para desaparecer un organismo operador de agua. El caso del municipio de Rayón obligó al Congreso del Estado a trazar esa ruta sobre la marcha.

La Comisión del Agua aprobó el dictamen que formaliza la extinción del organismo municipal, luego de que el Ayuntamiento argumentara deficiencias en la prestación del servicio. Sin embargo, durante el análisis técnico se reconoció que ni la Ley Orgánica del Municipio Libre ni la Ley de Aguas del Estado establecen cómo debe llevarse a cabo la disolución y liquidación de este tipo de entes descentralizados.

Esa omisión jurídica marcó el proceso. Aunque la Junta de Gobierno y el Cabildo habían acordado la desaparición, el primer envío de documentación al Congreso resultó improcedente al no incluir el acto administrativo indispensable para sustentar la medida. El municipio tuvo que reponer el trámite mediante nuevas sesiones realizadas en enero.

El dictamen aprobado establece ahora las bases para la liquidación, incluida la entrega-recepción de bienes, recursos y obligaciones, así como la definición del destino del personal. El organismo conservará personalidad jurídica únicamente durante el tiempo necesario para concluir esa transición y formalizar la transferencia del servicio al Ayuntamiento.

Durante la discusión también se advirtió que el Legislativo podría enfrentar escenarios similares en el futuro, ante la anunciada extinción y desincorporación de Interapas, aunque se aclaró que el caso de Rayón corresponde a un organismo de carácter municipal y no intermunicipal.