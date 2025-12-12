Avanza montaje de trabes en el puente de Circuito Potosí

El Gobierno del Estado informó que este fin de semana iniciarán las maniobras de montaje de trabes en el puente vehicular a doble altura que se construye en el cruce de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, una etapa considerada clave para el avance de la obra.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), los trabajos se realizarán con cierres parciales e intermitentes, principalmente en horarios nocturnos, en coordinación con la Guardia Civil Municipal de Soledad, a fin de garantizar la seguridad vial y reducir afectaciones a la circulación.

Estas medidas estarán vigentes hasta las primeras horas del domingo 14 de diciembre.

La dependencia estatal señaló que, previo al arranque de esta fase, se llevó a cabo la verificación y colocación de los neoprenos que sostendrán la estructura central del puente.

La obra se ejecuta en una zona de alta carga vehicular, donde se han registrado retrasos de hasta 40 minutos en horas pico, por lo que el proyecto busca mejorar la movilidad y disminuir tiempos de traslado en el oriente de la zona metropolitana.

La construcción del puente forma parte de las intervenciones viales estratégicas del Gobierno del Estado en el Circuito Potosí, una de las arterias con mayor flujo vehicular en la zona conurbada.