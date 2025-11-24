Avanza proceso para elegir el Consejo Consultivo Indígena 2026-2028
El Indepi realizó reuniones informativas y las comunidades elegirán a sus representantes
El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi) llevó a cabo reuniones informativas en los 24 municipios con población indígena para detallar el proceso de elección del Consejo Consultivo Indígena correspondiente al periodo 2026-2028.
Indepi combatirá consumo de yuco
En colaboración con otras instituciones, se colaborará para intervenir en la problemática de consumo de yuco o aguardiente que existe en las comunidades indígenas, afirmó Bernarda Reyes Hernández, tit...
El objetivo central fue explicar los lineamientos y promover una participación comunitaria basada en el respeto a los sistemas normativos internos.
Bernarda Reyes Hernández, titular del Indepi, expuso a las autoridades comunitarias registradas en el Padrón de Comunidades Indígenas las funciones, atribuciones y alcances del próximo Consejo Consultivo. De acuerdo con la dependencia, cada autoridad deberá compartir esta información en sus comunidades para asegurar que la elección represente las necesidades y planteamientos propios de cada territorio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Una vez publicada la convocatoria oficial, las autoridades municipales podrán realizar asambleas generales conforme a sus tradiciones y procedimientos internos. En estas asambleas serán elegidas dos personas –una mujer y un hombre–que fungirán como representantes de cada municipio ante el Consejo Consultivo Indígena.
no te pierdas estas noticias
Avanza proceso para elegir el Consejo Consultivo Indígena 2026-2028
Redacción
El Indepi realizó reuniones informativas y las comunidades elegirán a sus representantes
Moreira acusa a Rosa Icela de minimizar bloqueos
El Universal
El coordinador del PRI reprochó que Segob atribuya los bloqueos a fines políticos
"Si los visitan, es fraude": Gallardo ordena barrida en Gobernación
Pulso Online
Confirmó la salida de todo el personal y advirtió que cualquier visita de inspectores será un fraude.