Avanza proceso para elegir el Consejo Consultivo Indígena 2026-2028

El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi) llevó a cabo reuniones informativas en los 24 municipios con población indígena para detallar el proceso de elección del Consejo Consultivo Indígena correspondiente al periodo 2026-2028.

El objetivo central fue explicar los lineamientos y promover una participación comunitaria basada en el respeto a los sistemas normativos internos.

Bernarda Reyes Hernández, titular del Indepi, expuso a las autoridades comunitarias registradas en el Padrón de Comunidades Indígenas las funciones, atribuciones y alcances del próximo Consejo Consultivo. De acuerdo con la dependencia, cada autoridad deberá compartir esta información en sus comunidades para asegurar que la elección represente las necesidades y planteamientos propios de cada territorio.

Una vez publicada la convocatoria oficial, las autoridades municipales podrán realizar asambleas generales conforme a sus tradiciones y procedimientos internos. En estas asambleas serán elegidas dos personas –una mujer y un hombre–que fungirán como representantes de cada municipio ante el Consejo Consultivo Indígena.

Reunión informativa del Indepi.