En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

SLP

Avanza subasta de diversos predios municipales

Por Samuel Moreno

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
El síndico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Víctor Hugo Salgado, informó que el proceso de subasta de diversos predios municipales avanza conforme al calendario aprobado por el Cabildo, el cual subrayó, respaldó de manera unánime la enajenación de estos bienes, sin distinción de corrientes partidarias.

De acuerdo con el funcionario, las bases de la subasta ya fueron publicadas y los interesados tendrán hasta el 2 de marzo para adquirirlas e inscribirse, requisito indispensable para poder participar en la puja. Posteriormente se llevará a cabo una junta de aclaraciones para resolver dudas de carácter técnico y administrativo.

Salgado explicó que las ofertas se presentarán en sobre cerrado ante un comité que será integrado específicamente para supervisar el proceso, con el objetivo de garantizar transparencia y equidad entre los participantes. Dicho órgano evaluará las propuestas y dará seguimiento a la adjudicación.

El síndico precisó que los inmuebles se asignarán a quienes presenten las mejores condiciones económicas para el municipio, siempre que superen el valor mínimo establecido en las bases. "Quien tenga el mejor precio para estos bienes, arriba del publicado, será quien resulte ganador", puntualizó.

Los terrenos se ubican en distintos puntos de San Luis Potosí y forman parte de una estrategia para aprovechar activos municipales subutilizados y obtener recursos para inversión pública, en un proceso que aseguró se conducirá con apego a la legalidad.

