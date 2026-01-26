Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

El Parque Tangamanga I se ha convertido en un punto de descanso para aves migratorias que cruzan por San Luis Potosí durante esta temporada, de acuerdo con información oficial.

Autoridades estatales señalan que más de 130 especies provenientes de Alaska, Canadá, Estados Unidos y del norte del país llegan de manera paulatina al parque, donde utilizan las zonas arboladas y cuerpos de agua para alimentarse y resguardarse antes de continuar su ruta.

Especialistas y observadores advierten que la presencia constante de estas especies está relacionada con la conservación de áreas naturales dentro del parque, aunque subrayan la necesidad de evitar la intervención humana, como alimentar o molestar a las aves, para no alterar su comportamiento ni el equilibrio del entorno.

El parque es uno de los principales espacios públicos donde se concentra este fenómeno migratorio en la capital potosina, lo que lo coloca bajo observación en materia de protección ambiental y manejo de fauna silvestre.