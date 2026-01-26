logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Más de 130 especies utilizan el parque como punto de descanso.

Por Redacción PULSO

Enero 26, 2026 01:52 p.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El Parque Tangamanga I se ha convertido en un punto de descanso para aves migratorias que cruzan por San Luis Potosí durante esta temporada, de acuerdo con información oficial.

Autoridades estatales señalan que más de 130 especies provenientes de Alaska, Canadá, Estados Unidos y del norte del país llegan de manera paulatina al parque, donde utilizan las zonas arboladas y cuerpos de agua para alimentarse y resguardarse antes de continuar su ruta.

Especialistas y observadores advierten que la presencia constante de estas especies está relacionada con la conservación de áreas naturales dentro del parque, aunque subrayan la necesidad de evitar la intervención humana, como alimentar o molestar a las aves, para no alterar su comportamiento ni el equilibrio del entorno.

LEA TAMBIÉN

Instalan módulo permanente de Finanzas en Tangamanga I

El módulo atiende la entrega de hologramas del Canje Anual 2026

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El parque es uno de los principales espacios públicos donde se concentra este fenómeno migratorio en la capital potosina, lo que lo coloca bajo observación en materia de protección ambiental y manejo de fauna silvestre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I
Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

SLP

Redacción

Más de 130 especies utilizan el parque como punto de descanso.

Sin certificación, hasta 80% de policías municipales
Sin certificación, hasta 80% de policías municipales

Sin certificación, hasta 80% de policías municipales

SLP

Rubén Pacheco

Ricardo Gallardo expuso la situación actual de las corporaciones

Admite morenista problemas en federalización del sistema de salud
Admite morenista problemas en federalización del sistema de salud

Admite morenista problemas en federalización del sistema de salud

SLP

Samuel Moreno

El diputado Emilio Rosas se pronunció sobre la necesidad de garantizar el abasto de medicamentos

Con traumatismo craneoencefálico, hombre agredido afuera de antro (video)
Con traumatismo craneoencefálico, hombre agredido afuera de antro (video)

Con traumatismo craneoencefálico, hombre agredido afuera de antro (video)

SLP

Rubén Pacheco

La golpiza fue en la calle independencia del Centro Histórico de la capital