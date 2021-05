Ayer, 67 contagios y siete fallecimientos

Previo a que se anunciara el inicio del semáforo epidemiológico en color verde para San Luis Potosí, al corte de las 7 de la mañana de ayer, en el lapso previo de 24 horas, la pandemia de coronavirus arrojó un saldo de 7 personas muertas y 67 nuevos diagnósticos positivos.

Apenas este viernes por la tarde, el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell confirmó que San Luis Potosí pasa a semáforo verde por dos semanas, a partir del lunes.

La medida implica una vuelta a cierta normalidad, aún con restricciones para evitar los contagios de coronavirus Covid-19, el semáforo verde no implica dejar de usar cubrebocas o mantener las medidas de distanciamiento y de estricta higiene.

De marzo de 2020 y hasta las 7 de la mañana de ayer, la pandemia había costado la vida a 5 mil 460 personas de diversas edades en la entidad, con predominio de pacientes de enfermedades concurrentes y personas de edad avanzada.

Miguel Lutzow Steiner, Secretario de Salud estatal, dijo que la transición al nuevo semáforo epidemiológico, en el que medirán los diez indicadores del estado, hasta ahora establecen que por el comportamiento previo, el estado pasará al color verde a partir del lunes 10 de mayo y por dos semanas.

"Sin embargo, el gobernador me pidió enviar un mensaje muy claro, y consiste en el hecho de que la epidemia continúa, e incluso en semáforo verde no habrá apertura total de actividades, y hay una gran diferencia entre color verde y haber terminado con la pandemia... no echemos a perder lo que hemos ganado", dijo el funcionario federal.