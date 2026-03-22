Ayuntamiento busca controlar el grafiti mediante acuerdos con artistas

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino, Christian Azuara, informó que se trabaja en una estrategia integral para el control del grafiti, basada en acuerdos con artistas urbanos y la delimitación de espacios adecuados para la expresión artística.

El funcionario explicó que uno de los ejes principales es el fortalecimiento del programa "Expresión Capital", mediante el cual se mantiene comunicación directa con jóvenes creadores interesados en el muralismo. A través de convocatorias y proyectos vinculados incluso a eventos internacionales como el Mundial, así como intervenciones en el Centro Histórico, se busca canalizar el talento urbano hacia actividades reguladas.

Azuara detalló que, como parte de estos acuerdos, el Ayuntamiento apoya a los artistas con insumos como pintura y aerosol, además de facilitar espacios donde puedan desarrollar sus obras sin afectar a terceros. Señaló que muchos jóvenes se han acercado voluntariamente para presentar propuestas y colaborar con instituciones, empresas y escuelas.

No obstante, reconoció que existe otra vertiente del grafiti que genera afectaciones, por lo que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad de Gestión del Centro Histórico para atender estos casos. En este sentido, subrayó que, si bien se respeta la libertad de expresión, se busca evitar daños a propiedades o intervenciones sobre obras ya realizadas.

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El funcionario destacó que el grafiti en el Centro Histórico ha disminuido desde el inicio de esta estrategia, aunque persiste en zonas periféricas, donde la cobertura institucional es más limitada. Asimismo, mencionó que se han detectado casos de personas provenientes de otros estados que realizan pintas vandálicas y las difunden en redes sociales.

Azuara lamentó este tipo de acciones, especialmente cuando se trata de intervenciones sobre murales que han requerido semanas de trabajo, y señaló que incluso dentro de la comunidad artística existe rechazo hacia estas prácticas.

Finalmente, resaltó que varios jóvenes anteriormente vinculados al grafiti irregular se han integrado al programa municipal, como parte de un proceso de diálogo y concientización. Indicó que el objetivo es continuar ampliando esta colaboración para recuperar espacios públicos y promover una cultura de respeto en torno al arte urbano.