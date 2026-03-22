Protestan contra Babiš en Praga

Praga, República Checa.- Decenas de miles de personas protestaron en Praga el sábado contra las políticas del nuevo gobierno checo encabezado por el primer ministro populista Andrej Babiš.

Manifestantes de toda la República Checa asistieron a la manifestación pacífica en el parque Letná, escenario de enormes concentraciones en 1989 que contribuyeron en gran medida a la caída del comunismo.

Acudieron para denunciar que Babiš, un multimillonario, y su gabinete de coalición representan una amenaza para la democracia, al alejar al país del apoyo a Ucrania y encaminarlo hacia una senda autocrática.

Las personas en la multitud, que los organizadores estimaron en alrededor de 200,000, ondeaban banderas nacionales checas, mientras que una de las pancartas exhibidas decía: "Defendamos la democracia".

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"Estamos aquí para oponernos claramente a que arrastrarán a nuestro país por el camino de Eslovaquia y Hungría", declaró Mikuláš Minár, el principal organizador del grupo Un Millón de Momentos por la Democracia en referencia a las inclinaciones prorrusas y autocráticas de esos dos países.

Babiš regresó al poder en la República Checa después de que su movimiento ANO ("Sí"), obtuviera una amplia victoria en las elecciones de octubre en el país y formara una coalición con dos pequeños grupos políticos: el partido antimigración Libertad y Democracia Directa y el derechista Automovilistas por Sí Mismos.

Con su nueva alianza con los grupos —algunas de cuyas posturas se consideran extremas—, el gobierno comenzó a redefinir de manera significativa las políticas exteriores e internas del país.

Babiš se ha opuesto a algunas políticas de la Unión Europea sobre medio ambiente y migración y ha rechazado cualquier ayuda financiera para Ucrania y garantías para préstamos de la UE al país que combate la invasión rusa, sumándose a las filas de los primeros ministros Viktor Orbán, de Hungría, y Robert Fico, de Eslovaquia.

El nuevo gobierno está preparando una ley que, según los críticos, está inspirada en una ley rusa sobre agentes extranjeros y exigiría que organizaciones no gubernamentales y personas involucradas en una actividad política poco definida y que reciban ayuda del exterior se registren o se enfrenten a fuertes multas.

"Esta ley puede usarse fácilmente para restringir la libertad personal", declaró a la multitud Václav Paces, exdirector de la Academia de Ciencias.

Otro plan en la agenda es cambiar la financiación de la radio y la televisión públicas, una medida que, según muchos, daría al gobierno el control de los medios de difusión.