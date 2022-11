Ayuntamiento capitalino contrató a agresor de mujeres para pintar mural por #25N, denuncian colectivas

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Dentro de los 16 días de activismo en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de la capital inauguró un mural que fue elaborado por varios hombres, entre ellos Juan Carlos C., estudiante de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien fue denunciado anteriormente por presuntamente amenazar de muerte a su expareja.

La participación de hombres en actividades de instituciones y con recursos para mujeres indigna cada 25N u 8M. En esta ocasión, fue señalado en redes sociales que un hombre agresor participó en esta actividad para visibilizar la violencia de género, así lo declararon colectivas feministas.

"Las madres no creen que feminicidios vayan a la baja", gritan mujeres de SLP a funcionarios en marcha del 25N

El 8 de marzo de 2021, la colectiva Fuerza Femenil del Hábitat realizó una denuncia donde se detalla que "Juan Carlos C. es un hombre violento y agresor":

"Quiero evidenciar a Juan Carlos C., ya que es una persona violenta, yo tuve una relación con él de casi dos años, la cual estuvo llena de engaños, golpes, insultos; desde cosas tan mínimas como discusiones en las que se me culpa por todo, hasta golpes de donde me tiraba contra el piso; problemas en los que me metían sus amigos y él por lo que ellos hacían. Lo comparto porque no quiero que a nadie más le suceda y pronto espero que pague por lo que me hizo a mí y varias de mis compañeras más que están denunciando (sic)".

"A pesar de los señalamientos, este estudiante del Hábitat participa en actividades que deberían de estar siendo realizadas por y para mujeres", lamentaron las activistas.

Tras el hecho, hicieron un llamado a garantizar justicia para las víctimas de violencia de género, así como garantizar la participación de las mujeres en espacios dedicados para ellas.