Ayuntamiento de Villa Juárez cumplirá con salario de trabajadores: HSC

Ayuntamiento de Villa Juárez deberá pagar el salario mínimo vigente a sus trabajadores y cubrir el retroactivo correspondiente desde el 1 de enero, luego de que se evidenció que no se estaba cumpliendo con esta obligación legal.

El tema fue abordado en el Congreso del Estado y, de acuerdo con el diputado local Héctor Serrano Cortés, la autoridad municipal ya reconoció la irregularidad y giró instrucciones para corregirla.

El legislador señaló que desde días previos se habían planteado cuestionamientos públicos sobre la situación laboral de las y los trabajadores del municipio, lo que llevó a que el asunto se discutiera en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la diputada Sara Rocha Medina.

En ese espacio se presentó la respuesta formal del Ayuntamiento de Villa Juárez, con la que se atiende una denuncia presentada desde octubre pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Serrano Cortés indicó que la presidenta municipal Lisa Avigail Izaguirre Rico instruyó al área administrativa correspondiente a realizar los ajustes necesarios para que ningún trabajador perciba un ingreso inferior al salario mínimo legal, fijado en 315.04 pesos diarios.

Al tratarse de un derecho laboral vigente, el Ayuntamiento también deberá cubrir la diferencia salarial de manera retroactiva desde el primer día de enero.