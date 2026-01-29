logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ayuntamiento de Villa Juárez cumplirá con salario de trabajadores: HSC

El diputado local confirmó la regularización para los empleados del municipio

Por Ana Paula Vázquez

Enero 29, 2026 02:00 p.m.
A
Héctor Serrano Cortés / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Héctor Serrano Cortés / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Ayuntamiento de Villa Juárez deberá pagar el salario mínimo vigente a sus trabajadores y cubrir el retroactivo correspondiente desde el 1 de enero, luego de que se evidenció que no se estaba cumpliendo con esta obligación legal.

El tema fue abordado en el Congreso del Estado y, de acuerdo con el diputado local Héctor Serrano Cortés, la autoridad municipal ya reconoció la irregularidad y giró instrucciones para corregirla.

El legislador señaló que desde días previos se habían planteado cuestionamientos públicos sobre la situación laboral de las y los trabajadores del municipio, lo que llevó a que el asunto se discutiera en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la diputada Sara Rocha Medina.

En ese espacio se presentó la respuesta formal del Ayuntamiento de Villa Juárez, con la que se atiende una denuncia presentada desde octubre pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Serrano Cortés indicó que la presidenta municipal Lisa Avigail Izaguirre Rico instruyó al área administrativa correspondiente a realizar los ajustes necesarios para que ningún trabajador perciba un ingreso inferior al salario mínimo legal, fijado en 315.04 pesos diarios.

Al tratarse de un derecho laboral vigente, el Ayuntamiento también deberá cubrir la diferencia salarial de manera retroactiva desde el primer día de enero.

 
LEA TAMBIÉN

Congreso revisa salario de burócratas en Villa Juárez

Diputados del Congreso del Estado reconocieron que el pago de salarios por debajo del mínimo legal a trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez podría constituir una violación a los derechos labora...

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alerta CEPC ante frío intenso para el fin de semana
Alerta CEPC ante frío intenso para el fin de semana

Alerta CEPC ante frío intenso para el fin de semana

SLP

Rubén Pacheco

Los temperaturas más bajas, hasta ahora, se han reportado en Villa de Ramos, Venado y Catorce

Ayuntamiento de Villa Juárez cumplirá con salario de trabajadores: HSC
Ayuntamiento de Villa Juárez cumplirá con salario de trabajadores: HSC

Ayuntamiento de Villa Juárez cumplirá con salario de trabajadores: HSC

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado local confirmó la regularización para los empleados del municipio

Matiza Gallardo su operativo Convoy; será legal y sin rapar
Matiza Gallardo su operativo Convoy; será legal y sin rapar

Matiza Gallardo su operativo Convoy; "será legal y sin rapar"

SLP

Rubén Pacheco

Gobierno estatal actuará para colaborar en labores de seguridad con los municipios, precisó el gobernador

Habrá coalición Morena, PVEM y PT a nivel estatal, afirma Gallardo
Habrá coalición Morena, PVEM y PT a nivel estatal, afirma Gallardo

"Habrá coalición Morena, PVEM y PT a nivel estatal", afirma Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

Asumió que ninguna de las tres fuerzas políticas se "quedará con más" en las candidaturas