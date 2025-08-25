logo pulso
Ayuntamientos deben brindar salud mental

Por Samuel Moreno

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Ayuntamientos deben brindar salud mental

Ante la inauguración del Centro Municipal de Salud Mental por parte del Ayuntamiento de la Capital y el DIF Municipal, el diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, consideró relevante ampliar este tipo de atención psicológica y psiquiátrica gratuita a los 59 municipios del estado, con el objetivo de atender de manera integral a las familias potosinas.

El legislador morenista explicó que, tras analizar el programa, sería conveniente replicarlo en todos los municipios, respetando los lineamientos de la Ley Orgánica del Municipio Libre y avanzando en las reformas legislativas pendientes en materia de salud mental. Señaló que, aunque aún hay consultas pendientes, a medida que se avancen los temas legislativos se podrán lograr mayores resultados para fortalecer estos servicios.

“Ustedes saben que están sujetos a consulta.

Tenemos pendiente una consulta en el tema de salud mental pero en la medida que podamos ir avanzando en esos temas legislativos, pues vamos a dar mayores resultados. Vamos a proponer que también existan instancias, así como inició el tema de las instancias de la juventud, instancias de la juventud en su momento”, explicó.

Badillo Moreno manifestó que su propuesta contempla institucionalizar los espacios dedicados a salud mental, de manera similar a las instancias creadas para la juventud, e incluir áreas específicas para personas con discapacidad. Destacó que el tema ha ido ganando relevancia, sobre todo a raíz de la pandemia, que evidenció la necesidad de contar con atención especializada en psicología y psiquiatría.

Finalmente, el diputado de Morena recordó que estas medidas se han legislado tanto a nivel federal como local, y que continuarán fortaleciendo los programas y servicios disponibles para las familias potosinas en todos los municipios.

