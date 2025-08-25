Vuelve al pueblo que teje magia

Xochistlahuaca, Gro.- Entre huipiles de colores, huaraches, mujeres con sus hijas y nietos, calor de 30 grados y un paisaje verde por las recientes lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo regresó al pueblo amuzgo de Guerrero 55 años después, ahora como la primera mujer presidenta de México. Viajó hasta aquí para honrar a las artesanas de la región.

“Venimos a honrar a quienes con su mano, con su corazón, con su sabiduría milenaria han tejido, no solo huipiles, memoria, magia y resistencia, las mujeres artesanas, el pueblo amuzgo”, expresó.

Vestida con un huipil negro y después de una limpia que le hicieron en una ceremonia tradicional, oraciones de la región como el Padre Nuestro y la bendición, la presidenta Sheinbaum contó que su madre, Annie Pardo, es “una mujer de armas tomar”, que además de llevar a su familia a conocer la región amuzga en su Renault, usaba estás prendas hechas por artesanas. “¡Me emocionaba mucho regresar con ustedes, imagínense 55 años!”, declaró.

Durante el Encuentro con Mujeres Artesanas del Pueblo Amuzgo en Xochistlahuaca, Sheinbaum Pardo reveló ante cientos de personas una foto de su infancia usando huipil, y contó cómo la bióloga Pardo les inculcó el uso de esta prenda. “¡Ay, qué linda!”, soltó una abuela.

“Compraba huipiles para nosotras, para ella, para regalar a otras personas y nos regresábamos en la noche hasta Acapulco. Entonces regresar aquí me da mucha emoción. ¡Quién iba a pensar que iba a regresar 55 años después como presidenta de la República! (...). “Así nos vestíamos, pequeñitas. Así que el amor por ustedes, por las mujeres artesanas, indígenas, pues me viene de pequeña. El amor que siempre tuvo mi mamá, que nos inculcó”, expresó. “Hoy las mujeres indígenas son las más reconocidas de nuestro país”, aseveró. El 2025 es el Año de las Mujeres Indígenas, recordó. Las mujeres indígenas para nuestra patria son el orgullo y admiración, enfatizó.

Refirió que cada hilo que tejen las manos de artesanas, lleva siglos de conocimiento transmitido de generación en generación. Los huipiles son más que prendas, son códices que no se escriben con tinta sino con hilos de colores que guardan la sabiduría de las abuelas, la fortaleza de las madres y los sueños de las hijas, dijo.