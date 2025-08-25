REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

logo pulso
CELEBRAN EL DÍA MÁS ESPECIAL

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
Regina Carrillo Valverde y Ricardo Andrés Robles unieron sus vidas por amor, en una sobria ceremonia.

Testificaron el enlace de sus hijos: Alfonso Carrillo Del Peral y Gabriela Valverde Remolina, Ricardo Andrés Hermosillo y Lorena Robles Alcalde.

Con ellos, estuvieron sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas.

El Presbítero Rubén Pérez celebró la ceremonia que se efectuó en el templo de San Agustín. Los novios intercambiaron promesas de amor, respeto y fidelidad; ante Dios, se dieron el “Si quiero”.

Enseguida, el sacerdote les impartió el sacramento del matrimonio y bendijo los símbolos que les entregaron los padrinos.

Al final de la Eucaristía, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Enseguida, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde compartieron su felicidad con los invitados.

SLP

Maru Bustos

CELEBRAN EL DÍA MÁS ESPECIAL

