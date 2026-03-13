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Baja flujo migrante en San Luis Potosí, reporta IMEI

El tránsito mensual bajó de 600 a cerca de 100 personas.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 06:03 p.m.
A
Atención a migrantes en albergues.

Atención a migrantes en albergues.

El flujo de personas migrantes que cruzan por San Luis Potosí registró una disminución considerable en los últimos meses, al pasar de aproximadamente 600 personas al mes a entre 80 y 100, informó el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI).

El titular de la dependencia, Luis Enrique Hernández Segura, atribuyó esta reducción a las medidas de control migratorio implementadas por el gobierno de Estados Unidos, lo que ha impactado en el número de personas que transitan por el estado.

Pese a la disminución, el funcionario indicó que el gobierno estatal mantiene la atención humanitaria a quienes continúan en tránsito mediante albergues donde se ofrecen servicios de salud, alimentación y hospedaje, con el objetivo de evitar que permanezcan en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, destacó la atención a familias migrantes y menores de edad que viajan solos, quienes reciben acompañamiento en el Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Migración "Un refugio en el camino", operado por el Sistema Estatal DIF.

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De acuerdo con el IMEI, en este espacio también se han realizado procesos de reunificación familiar y retornos seguros, como parte de la atención brindada a personas migrantes que cruzan por territorio potosino.

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