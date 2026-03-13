Baja flujo migrante en San Luis Potosí, reporta IMEI

El flujo de personas migrantes que cruzan por San Luis Potosí registró una disminución considerable en los últimos meses, al pasar de aproximadamente 600 personas al mes a entre 80 y 100, informó el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI).

El titular de la dependencia, Luis Enrique Hernández Segura, atribuyó esta reducción a las medidas de control migratorio implementadas por el gobierno de Estados Unidos, lo que ha impactado en el número de personas que transitan por el estado.

Pese a la disminución, el funcionario indicó que el gobierno estatal mantiene la atención humanitaria a quienes continúan en tránsito mediante albergues donde se ofrecen servicios de salud, alimentación y hospedaje, con el objetivo de evitar que permanezcan en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, destacó la atención a familias migrantes y menores de edad que viajan solos, quienes reciben acompañamiento en el Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Migración "Un refugio en el camino", operado por el Sistema Estatal DIF.

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De acuerdo con el IMEI, en este espacio también se han realizado procesos de reunificación familiar y retornos seguros, como parte de la atención brindada a personas migrantes que cruzan por territorio potosino.