Baja, la venta de planta para los nacimientos

Ya comenzó la venta paxtle, elemento utilizado en los nacimientos navideños, en puestos de la avenida Valentín Amador.

Uno de ellos es el de la señora María Guadalupe Adelina que tiene cerca de 10 años dedicándose a la venta de estas plantas que compra a una bodega ubicada por el Mercado Bicentenario.

Señaló que cada bolsita de paxtle está entre 20 y 50 pesos al natural, pero también se encarga de pintarla en color verde y aumenta solo un poquito más el costo.

Indicó que en estos días ha vendido poco, sin embargo, confía que para el fin de semana le llegue un poco más de gente. "He vendido poco, trato de poner mi mercancía barata, para la que la gente me compre porque prefiero vender lo que surtí a que se me quede todo".

Agregó que también invierte en figuras para nacimiento, papel de regalo, escarcha, piñatas y luces navideñas, aunque de dichos productos tiene muy poca mercancía, pero los utiliza para hacer más llamativo su negocio.

"Yo invierto más en el paxtle, pero pongo algunas series de luces, escarcha y piñatas para que se acerque la gente, tengo dos hijas por esta misma zona que venden lo mismo y las tres hemos vendido poco", concluyó.