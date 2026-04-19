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Bajan 57% muertes por influenza en SLP

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en la comparación anterior se acumularon siete personas fallecidas y 287 casos positivos del padecimiento respiratorio

Por Rubén Pacheco

Abril 19, 2026 12:14 p.m.
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Bajan 57% muertes por influenza en SLP

 En lo que va del periodo estacional 2025 2026, San Luis Potosí reporta un decremento del 57 por ciento en fallecimientos relacionados con influenza, en comparación con el mismo periodo del 2024-2025.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en la comparación anterior se acumularon siete personas fallecidas y 287 casos positivos del padecimiento respiratorio.

Además, se contabilizaron 2 mil 326 casos de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/IRAG).

En contraste, precisó que en este lapso se registraron tres decesos, 225 confirmaciones de influenza y 2 mil 114 contagios de ETI/IRAG.

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Es decir, una disminución de 57 por ciento en cuanto defunciones, así como un descenso del 22 por ciento de contagios de influenza y 9 por ciento de ETI-IRAG.

El organismo dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa) federal, precisó que a nivel general en la actual temporada estacional, se observa predominio del tipo viral A (H3N2) en 51 por ciento.

Complementó que se han confirmado 6 mil 172 casos positivos a otros virus respiratorios (OVR) en el país, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chihuahua.

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