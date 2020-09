Bajan contagios de coronavirus, pero fallecen 28

San Luis Potosí amaneció este martes con un registro de 18 mil 133 diagnósticos positivos a coronavirus, suma alcanzada por la incorporación de otros 176 nuevos contagios en las 24 horas anteriores, informó la Secretaría de Salud, institución que urgió a los habitantes de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez a hacer lo necesario para disminuir los contagios.

Precisó que además que se confirmaron 28 nuevos fallecimientos, por lo que la cifra total subió a 1 mil 326.

De los 176 nuevos contagios de Covid en SLP, son 89 mujeres y 87 hombres de 13 a 92 años de edad. La capital y Soledad siguen acumulando la mayor cantidad de casos nuevos, con 100 y 23 contagios respectivamente en las últimas 24 horas.

Además, hay once mujeres y 17 hombres de 42 a 89 años, y de los recientes decesos por COVID_19, tres pacientes no tenían ningún factor de riesgo, 18 padecían hipertensión, 15 tenían 60 años o más, once presentaban diabetes, 6 obesidad, 2 tabaquismo, 2 daño renal y uno enfermedad cardiovascular.

Además, hay 491 personas hospitalizadas, de las cuales 106 son estables, 312 graves y 73 intubadas. De ellas, 232 dieron positivo a coronavirus, 37 negativo y 222 pendientes de resultado.

La ocupación hospitalaria es de 37 por ciento en camas COVID y 42 por ciento en terapia intensiva, con cien ventiladores disponibles en todo el Estado.

Del total de hospitalizados, once permanecen en la Unidad Centinela instalada en la Feria Nacional Potosina.