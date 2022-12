Basílica de SLP volverá a recibir fiesta a la Virgen de Guadalupe

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Tras dos años de restricciones para las celebraciones a la Virgen de Guadalupe en su Santuario en San Luis Potosí a causa de la pandemia, para este 12 de Diciembre las puertas de la Basílica se volverán a abrir a los feligreses y la ceremonia, que comenzará con las mañanitas a la guadalupana, estará encabezada por el Arzobispo del estado, Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Lo anterior lo dio a conocer el rector de la Basílica de Guadalupe de San Luis Potosí, Gabino Medina Portales quien añadió que esto no significa que no se vayan a atender las restricciones sanitarias, pero que al momento están dadas las condiciones para que se puedan llevar a cabo las celebraciones prácticamente como se venían realizando hasta antes del Covid-19.

Dijo además que se tienen contempladas, hasta el momento, al menos unas 250 peregrinaciones que ya han confirmado que visitarán el Santuario de Guadalupe. De igual forma se podrá recibir a todos aquellos peregrinos que acudan de forma individual, especialmente los que llegarán en el cumplimiento de mandas y podrán ingresar sin mayor problema al recinto.

Medina Portales también indicó que se espera una gran afluencia de personas, no solo porque se podrá regresar a una celebración mayormente presencial, sino porque además por las fechas cayeron ahora en un fin de semana largo, por lo que seguramente habrá gente desde el viernes por la noche, para continuar el sábado, el domingo 11 que comenzará la fiesta formalmente con las mañanitas a las 11:00 de la noche y el lunes 12 diciembre a lo largo de todo el día.