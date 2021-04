Basura y baños sucios, escenarios para vacunación

Ni autoridades federales ni estatales se preocuparon por acondicionar las instalaciones de uso para receptores de vacunas de coronavirus Covid-19, y aparecieron con abundante basura, asientos sin sanitizar, baños sucios o destruidos y falta de mantenimiento general.

Tal fue el estado tanto en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CDAR) como en el Auditorio de la Renovación Moral, del Tangamanga II.

El Centro Cultural Universitario Bicentenario de la UASLP, la Feria Nacional Potosina y el estadio Alfonso Lastras Ramírez, sí se apreció mantenimiento reciente.

Los adultos mayores se encontraron con una sorpresa en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento. Desorganización prevaleciente, improvisación de acciones, brigadistas que no fueron capacitados, baños sucios y espacios sin sanitizar.

"Está esto muy mal organizado el inmueble está muy sucio, no hay agua potable en el inmueble y los baños están sucios, muy sucios", aseguraron algunos adultos mayores.

Brigadistas federales permitieron el ingreso de los adultos mayores, pero se encontraron con que el lugar no recibió ninguna intervención de limpieza, entre las filas de las butacas hay envases, basura y empaques.

Por otra parte y en la víspera, brigadistas de diversas dependencias públicas se presentaron para acudir a un supuesto simulacro, pero no se pudo hacer nada porque no había nada organizado. Se les pidió que todos acudieran vestidos de blanco, porque no quieren logotipos, pero cada brigada trae los logos de la institución a la que representa, IMSS, Ayuntamiento, UASLP o Universidad Cuauhtémoc.

También los brigadistas del Auditorio de la Renovación Moral vivieron la misma situación, también les pidieron que se quitaran los logotipos.

Los coordinadores son trabajadores de la Secretaría del Bienestar y de la Sedena.

La señalización de accesos y salidas fueron determinados por ellos, pero no hubo comunicación sobre la logística y durante la mañana no se pusieron de acuerdo para definir el lugar por donde ingresarían los receptores de la vacuna.