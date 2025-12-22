Blindan Camino a la Presa San José

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento se coordinará con el Gobierno del Estado para fortalecer la protección del Camino a la Presa San José, luego de que esta zona quedara confirmada como Área Natural Protegida mediante un amparo, el cual establece la elaboración de un plan de manejo conjunto para garantizar su conservación a largo plazo.

El edil explicó que más allá de una nueva declaratoria, el amparo viene a confirmar la protección que ya se reconoce para esta zona, considerada uno de los principales pulmones ambientales de la ciudad. Señaló que el municipio ha mantenido un plan municipal de manejo del área y que ahora se fortalecerá con la coordinación institucional requerida.

Galindo Ceballos detalló que, en el corto plazo, se trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado para construir y mantener un plan de manejo integral, cuyo objetivo es garantizar la conservación efectiva del área y evitar que el reconocimiento quede solo en el papel.

LEA TAMBIÉN Amparo asegura existencia del Paseo de la Presa Ciudadanos obtienen protección de la justicia federal contra intención de eliminarlo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que este proceso no modifica de fondo las acciones que actualmente se realizan en la zona, sino que funciona como un blindaje jurídico frente a posibles intentos de desarrollo inmobiliario. Subrayó que esta protección resulta fundamental para preservar el equilibrio ambiental y asegurar la permanencia de espacios como el Bosque de la Vida, que forma parte del entorno natural del Camino a la Presa San José.

Finalmente, el alcalde enfatizó que el reconocimiento como Área Natural Protegida implica un compromiso adicional: no solo conservar el espacio, sino contar con un plan claro para su manejo y cuidado, responsabilidad en la que actualmente se encuentran trabajando las autoridades.