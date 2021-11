"Borrón y cuenta nueva" fomentaría la cultura del no pago y decepcionaría a ciudadanos cumplidos: Interapas

En el tema del borrón y cuenta nueva para deudores del Interapas, su director José Enrique Torres López consideró que se debe tomar en cuenta lo que el gobernador del estado ha comentado, pero también advirtió que aplicar la medida de manera generalizada, sin analizar cada caso particular, generaría una serie de reacciones negativas para la ciudad.

En su opinión, hay casos, no pocos, en los que el borrón y cuenta nueva se justifica, pero lo que no se puede hacer es generalizarlo, "porque entonces se produce una serie de reacciones negativas que no nos conviene como ciudad, pues estaríamos generando una cultura de no cumplir con el pago y además, quienes sí cumplen sentirán decepción de ver que hay otros que no pagan y no pasa nada".

Por otra parte y basado en su experiencia en otros estados, el director dijo que sí se tienen contemplados planes para incentivar a las y los usuarios cumplidos, que son a final de cuentas los que sostienen al organismo. En el tema de los grandes deudores del organismo, Torres López mencionó que la mayoría pertenecen al sector comercial y al industrial en los que el acceso al agua deja de ser un derecho humano básico y se convierte en un insumo para producir beneficios económicos. Dijo que el área jurídica de Interapas usará todas las herramientas a su alcance para abatir la cartera vencida con esos grandes deudores, lo cual se hará con mucho cuidado para que los deudores no puedan "tumbar" los requerimientos jurídicos que se hagan. Precisó que del adeudo total al organismo, los grandes deudores representan el 20 por ciento, aproximadamente, y declaró que Interapas no eludirá su responsabilidad en el cobro, aún cuando esta medida sea impopular.

Enseguida, dijo que la razón de que el equipo que hoy trabaja en Interapas sea nuevo, "no es que se le haya buscado acomodo a alguien, sino que son profesionales con experiencia probada en otras ciudades del país, que se están esforzando por dar un mejor servicio porque ese es el compromiso. De otra forma, no podríamos justificar nada".