Bromas, 30% de las solicitudes de auxilio a Protección Civil

El titular de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello lamentó que el 30% de las llamadas que se atienden en esta dependencia, sean falsas, por lo que exhortó a la población no hacer este tipo de bromas "porque por distraer el equipo y el personal se puede dejar de atender una emergencia en la que la vida de una persona puede estar en peligro".

Calculó que en una temporada normal, sin incidentes, dan respuesta entre 10 a 15 llamadas por día, no obstante, que esa cifra aumenta de 20 a 25 que deben atender el personal de Protección Civil.

Sin embargo, cuando se presenta una contingencia, la cantidad de llamadas puede alcanzar las 50 diarias, de ahí la importancia de usar los números de emergencias para cuando realmente se requiera.

En cuanto a los telefonemas falsos, mencionó que principalmente están relacionados con incendios en espacios urbanos, "pero cuando llegamos obviamente no hay ningún siniestro. También son muy comunes los reportes de fugas de gas, pero que no existen, por eso es importante hacer conciencia para que esto no se repita".

Lamentó que el porcentaje de llamadas falsas se incrementa en las estaciones de Bomberos, de ahí que hizo una invitación a la sociedad a no jugar con los números de emergencia.

Álvarez Botello añadió que el espejo del número 911, trabaja de manera normal, "pero cuando llega a fallar principalmente por las condiciones climatológicas, tenemos otras formas de comunicarnos con otras autoridades y cuerpos de rescate para atender las contingencias".

Finalmente, el director de Protección Civil reveló que han revisado cuatro escuelas por desperfectos en algunas bardas y se han hecho las recomendaciones a los directivos para que hagan las correcciones necesarias durante este periodo vacacional.