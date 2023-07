Busca AN fichar a M. Costanzo

Adriana Marvely Costanzo Rangel, excandidata a la gubernatura por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), se encuentra en la mira del Partido Acción Nacional (PAN).

Así lo confirmó Verónica Rodríguez Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) blanquiazul, quien catalogó a la emecista como una “mujer chingona” para destacar en las elecciones de 2024.

“Yo a Marvely la estaría invitando a que se viniera con nosotros, porque es una mujer muy trabajadora, es una gran líder y me parece que poco la están valorando allá, es una mujer íntegra, es una mujer bastante auténtica”, aseguró.

Reconoció que se han registrado renuncias dentro de Acción Nacional, pero argumentó que la mayoría se debieron a “intereses personales”.

Sobre Movimiento Ciudadano criticó que sigue sin decidirse de qué lado está, porque aseguró que acompaña en ciertos aspectos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y eso habría que cuestionárselo a ellos, ¿ellos se creen oposición?, a nivel local no los he visto, entonces, creo que es importante que, si van a señalar oposición, pues primero den un paso y no lo han dado”, remató.